Beccati con 7 grammi di cocaina mentre viaggiavano con il figlio neonato: assolti

SAN FELICE A CANCELLO (red.cro.) – Era stata bloccati con circa 7 grammi di cocaina, nell’agosto di 3 anni fa, una coppia originaria di San Martino Valle Caudina, in provincia di Benevento, dai carabinieri di Maddaloni.

I due erano stati beccati in auto con la droga nel comune di San Felice a Cancello e tratti in arresto, mentre viaggiavano assieme al loro neonato. nella giornata di ieri il giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere accolto le tesi difensive, assorbendo entrambi gli imputati per non aver commesso il fatto. La difesa si è basata sostanzialmente sulla provenienza dello stupefacente rinvenuto in auto e sulla proprietà, non riconducibile in maniera certa ai due imputati.