Droga e prostituzione, condannato lascia il carcere con un anno di anticipo

L’uomo aveva già ottenuto un maxi sconto di pena in Appello.

CASTEL VOLTURNO. Venne coinvolto nel maxi blitz contro la mafia nigeriana che, nel 2020, scattò nei confronti di 69 cittadini extracomunitari che, per la Dda di Torino, appartenevano all’organizzazione criminale chiamata “Vikings”. L’operazione coinvolse diverse città italiane e, tra queste, anche Castel Volturno, dove fu fermato il nigeriano B.L.. L’uomo, in primo grado, fu condannato a 9 anni e 9 mesi di reclusione accusato di reati legati alla droga e allo sfruttamento della prostituzione, mentre la sua difesa riuscì ad ottenere un importante sconto di pena in Appello, con una pena ridotta a 4 anni e 4 mesi. Oggi, i suoi legali sono riusciti a fargli ottenere 315 giorni di liberazione anticipata e per lui è scattata la scarcerazione.