Droga spacciata fuori al bar. 5 rinviati a giudizio e uno condannato

TEANO/CAIANELLO – Salvatore Bianco è stato condannato a 5 anni e 8 mesi di carcere dal giudice per l’udienza preliminare Emilio Minio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere dopo la richiesta di rito abbreviato. Disposto il rinvio a giudizio in relazione alla richiesta formulata dal pm per Salvatore Improda, Mario Del Vecchio, Giovangiuseppe De Rosa ed Aldo Bianco che hanno optato per il rito ordinario.

Sono ritenuti responsabili di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nell’inchiesta sulle cessioni a Vairano Patenora, Pietravairano, Caianello, Teano, Marzano Appio, Roccamonfina e Pozzilli. L’attività investigativa svolta dai carabinieri di Vairano Scalo accertò l’esistenza delle piazze di spaccio gestite in primis da Salvatore Bianco e da Giovangiuseppe De Rosa considerati dalla pubblica accusa i pusher di primo ordine dal mese di maggio 2018 al mese di luglio 2020. Oltre 100 gli episodi accertati.