ORTA DI ATELLA – Una Citroen grigia è stata distrutta dalle fiamme per cause ancora in corso di accertamento. E’ successo nella frazione Casapozzano. La vettura era parcheggiata vicino ad un condominio a ridosso di piazza Valentino. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Danni ingenti all’auto. Un’altra vettura, invece, rubata e bruciata è stata rinvenuta stanotte alla periferia di Aversa.