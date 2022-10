CASERTA – 4 persone, di cui due della provincia di Caserta e due della provincia di Frosinone avrebbero messo a segno due furti in altrettanti supermercati il 6 e il 7 agosto scorsi. Portati via vari generi alimentari. E’ successo nel comune di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, a pochi chilometri della provincia di Caserta.

Al termine di una specifica attività d’indagine, condotta dai carabinieri, le 4 persone sono state denunciate per furto aggravato in concorso.