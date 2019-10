Rifiuti a fuoco, durante la notte, nell’isola ecologica

VILLA LITERNO – Un incendio e’ divampato nella tarda serata di ieri all’interno dell’isola ecologica di Villa Literno. In particolare il rogo ha interessato due scarrabili, enormi cassoni dove vengono depositati i rifiuti urbani prima di essere conferiti alle varie piattaforme: in uno c’erano dei materassi, nel secondo materiale vario. I vigili del fuoco di CASERTA sono intervenuti con le squadre dei distaccamenti di Aversa e Mondragone, supportare da un’autobotte; le operazioni di spegnimento sono durate alcune ore e si sono concluse in nottata. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che indagano sul rogo.