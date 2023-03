AVERSA. “Due diligence”: crediti per i lavori con bonus fiscali, siglata l’intesa tra commercialisti e costruttori edili

Firmato il protocollo tra l’Ordine dei dottori commercialisti di Napoli Nord e l’Associazione costruttori edili.

AVERSA Istituire un tavolo tecnico di “Due diligence” per la cessione e l’acquisto di crediti derivanti dai lavori eseguiti con i bonus fiscali è uno degli obiettivi del “protocollo d’intesa” sottoscritto dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, presieduto da Francesco Matacena, e dall’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Caserta, guidata da Antonio Pezone.

L’obiettivo è attivare un confronto serrato sulle tematiche in discussione nelle sedi istituzionali, tese a favorire un diretto collegamento tra le opportunità del mondo dell’edilizia e le professionalità presenti nell’Ordine favorendo le opportune sinergie.

“L’accordo

firmato da Odcec Napoli Nord e Ance Caserta – ha sottolineato Matacena – assume particolare importanza perché la stagione dei bonus edilizi non può e non deve ritenersi esaurita, tenuto conto dei numerosi interventi ancora in corso e che potranno realizzarsi in base ai titoli amministrativi già presentati”.

Per

i promotori dell’iniziativa sarà strategico promuovere iniziative di divulgazione scientifica, fare fronte comune per cogliere le opportunità messe in campo dagli strumenti di agevolazione a sostegno degli investimenti e contribuire all’affermazione di una cultura d’impresa improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole vigenti.

“Nell’attuale panorama che registra un ‘blocco di fatto’ delle cessioni – ha evidenziato Pezone -, il ‘protocollo’ siglato con l’Ordine dei dottori commercialisti di Napoli Nord può rappresentare una buona opportunità per le imprese edili con la finalità di monetizzare i crediti da bonus edilizi. Ringrazio il presidente Matacena e tutto il consiglio per la disponibilità e la lungimiranza dimostrata. Ritengo che per noi imprenditori fare squadra con i professionisti rappresenti una buona possibilità da cogliere per competere negli attuali scenari economici e sono sicuro che questo sia solo il primo tassello di una lunga e proficua collaborazione”.

Secondo Gerardo Carleo (consigliere delegato dell’Odcec Napoli Nord) “professionisti e costruttori edili si candidano ad essere punti di riferimento nell’ambito della ‘domanda e offerta’ per la cessione dei crediti d’imposta soprattutto nella elaborazione di proposte per future forme di incentivi fiscali diretti a favorire la transizione ecologica. Obiettivi che l’Unione Europea ci impone di perseguire e che l’improvviso stop al sistema di cessione dei crediti va in controtendenza”.