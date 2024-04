Due ragazze fuori strada finiscono con l’auto nel fossato

VAIRANO PATENORA – Molta paura, danni alla vettura, ma sostanzialmente niente di grave per le due ragazze coinvolte nell’incidente stradale avvenuto Nella notte tra lunedì e martedì lungo la statale Casilina.

Due giovani donne originarie del matesino sono finite fuori strada con la propria auto dopo aver superato una curva.

La giovane alla guida è riuscita a non perdere completamente il controllo dell’auto piccola Che poi è rimasta impantanata in un terreno fuori dalla carreggiata.

Come detto, tanto spavento, sia per l’evento in sé, sia per il fatto che è avvenuto in piena notte, ma le ragazze non hanno riportato ferite.