Duplice omicidio di camorra, condannati i fratelli Mazzara

GRICIGNANO -CESA -ORTA DI ATELLA – (tp) Sentenza di condanna, oggi pomeriggio, dalla seconda Corte di Assise di Appello di Napoli per gli imputati dei delitti di Cesario Ferriero e Nicola Ferriero. Due omicidi di camorra avvenuti 14 anni e 15 anni fa. Condannati i fratelli Nicola Mazzara e Giovanni Mazzara rispettivamente a 30 anni di carcere il primo per il delitto Ferriero avvenuto la sera del 25 dicembre 2007, ed ergastolo il secondo per l’altro omicidio di Michele Caterino, avvenuto il 20 maggio 2006. Confermata l’assoluzione per Alberto Verde, detto “Alberto o surd”. Condannato a 14 anni invece per entrambi gli omicidi Tammaro Scarano, collaboratore di giustizia.

Scarano ha ricostruito interamente l’omicidio di Michele Caterino, citando ulteriori particolari sulla fase preparatoria dell’omicidio proprio nel corso del processo così pure il pentito Lucariello ha dichiarato che l’imprenditore Ferriero era estraneo alle logiche criminali ed è stato ucciso solo perché aveva litigato con elementi del clan Mazzara. I familiari delle vittime si sono, infatti, costituiti parte civile con l’avvocato Cappuccio. Gli imputati invece sono stati assistiti dagli avvocati Carlo De Stavola, Franco Liquori ed Emilio Martino.