CASALUCE – I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Aversa hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di evasione dagli arresti domiciliari, D.R.C., 57 anni, di Casaluce. L’uomo, già sottoposto alla misura dei domiciliari per maltrattamenti in famiglia è stato sorpreso in bicicletta sulla pubblica via. L’arrestato sarà collocato nuovamente ai domiciliari.