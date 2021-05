AVERSA – Un uomo di 60 anni si è procurato un politrauma dopo la caduta dal balcone della propria abitazione di piazza Vittorio Emanuele ad Aversa. Il malcapitato è ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale Moscati. E’ in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Indagano i carabinieri. Non si esclude alcuna ipotesi.