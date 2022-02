E’ lutto a MONDRAGONE per la morte di Susy Pagliaro. Una donna forte e battagliera fino all’ultimo respiro

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Dopo una lunga malattia con cui dignitosamente ha lottato fino all’ultimo istante della sua vita, si è spenta alle prime luci dell’alba, Susy Pagliaro 45 anni. Diventa complicato in questo momento di dolore riordinare dei pensieri per descrivere una persona, una donna, un’amica ritrovata, a cui si è imparato a volere bene.

Non saprei davvero da dove cominciare e allora voglio prendere spunto dalle ultime parole che ci siamo dette, qualche settimana fa, durante il nostro ultimo incontro: “Dobbiamo lottare per Mondragone” l’amata terra, ma questo tuo desiderio non potra’ mai più avverarsi perché quel cancro maledetto, contro cui hai combattuto come una guerriera, non ti ha permesso di realizzare i tuoi sogni.

Tra i tanti nel cassetto, anche quello di diventare una giornalista, quel mestiere che ti avrebbe consentito ancora di più, di riportare alla luce, tante scomode verità. Vuol dire che nel prossimo futuro le mie battaglie saranno anche le tue pur se combattute da fronti diversi. Le donne, quelle forti, quelle che non hanno peli sulla lingua, quelle che se cadono si rialzano più forti di prima, quelle che non hanno paura di andare dritte per la loro strada anche quando vengono colpite da chi vorrebbe in qualche modo distruggerle, non muoiono mai. Ecco, tu eri una di queste, oltre ad essere moglie e madre di due splendidi figli. Da lassù veglia su di loro e su chi ti ha voluto bene. Un giorno ci rivedremo per parlare di come è finita poi quaggiù! Riposa in pace Susy.