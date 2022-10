È morto a 91 anni l’ex prefetto di Caserta Luigi Damiano

Il decesso nella sua casa di Frattamaggiore..

Era stato prefetto di Udine, Caserta (15/02/93 -19/03/96) e Palermo, legando il suo nome in questa ultima citta, ad eccellenti operazioni contro la mafia. Tra le tante onorificenze ed i tanti riconoscimenti avuti, ricordiamo quella di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferitagli dal presidente della Repubblica. II prefetto, che non amava farsi chiamare prefetto, era un tipo riservato, non voleva apparire, preferiva la concretezza. Cercando in rete una sua foto, per corredare questo servizio, non ne abbiamo trovate, se non qualcuna pubblicata su qualche giornale datato ed in bianco e nero: 6 stata un’impresa ardua impossibile.

Quando da Caserta venne inviato a Palermo, il Mattino, che in quel periodo, ogni domenica, dedicava una pagina ad un’eccellenza del territorio, decise di destinargli il servizio domenicale. A curare questi profili era il giornalista e redattore Franco Buononato che si recò a casa del prefetto, che in quel periodo era sistemato per lavori di ristrutturazione della villetta in un’abitazione nei pressi della piazza. “Trovai il prefetto che faceva doposcuola ad una decina di bambini, tutti seduti intorno ad un tavolo grande, e mi colpi il fatto che volesse che tutti lo chiamassero Gigino – ricorda il collega Buononato – quando gli dissi lo scopo della visita, mi rispose che era contrario, non amava la visibilità”. Molto legato alla famiglia, il prefetto si dilettava ai fornelli. Ricorda un altro collega, Giuseppe Maiello: “andai a casa sua per parlare con la moglie Michelina, presidente della Cri, – che continua a trattarmi come un figlio, un affetto ricambiato – per un’iniziativa che stava preparando. Quando mi vide – lui indossava il grembiule e stava ai fornelli – sorridendo mi disse: il ‘lavoro’ in casa 6 pia difficile di quello della lotta alla mafia… era da poco stato nominato prefetto di Palermo”. In tanti frattesi, ed in tutte le citta dove ha operato, lascia un ottimo ricordo. II prefetto Damiano lascia la moglie, Michelina Del Prete e tre figli. Alla professoressa Michelina, ai figli Milena con il marito Paolo, a Giuseppe can Silvana e a Francesco le condoglianze di Vita Web TV. I funerali si terranno domani, mercoledì 5 ottobre, alle ore 11 nella chiesa dell’Assunta in via padre Mario Vergara.