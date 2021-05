È nato “Viaggiomediterraneo.com”: crociere da sogno per tutte le tasche tra le meraviglie del Mare Nostrum

Il fondatore morale Michele Izzo: “Una scommessa in un momento critico in cui la ripresa di un’economia messa in ginocchio dal Covid non può non partire dal turismo e dalla cultura delle identità. I nostri non saranno solo viaggi, ma vere e proprie esperienze in velieri e in barche meravigliose”. ECCO LE PRIME METE E VI INVITIAMO A VISITARE IL SITO CHE CONTIENE FOTO BELLISSIME E OFFERTE GIÀ ATTIVE E PRENOTABILI

CASERTA – Viaggiomediterraneo.com è un atto di fede nella ripartenza dell’economia che, in un paese come il nostro, non può non essere, prima di tutto, ripartenza del turismo nelle sue diverse espressioni.

Viaggiomediterraneo.com, fondato da Michele Izzo, noto spin doctor casertano, che ha coordinato la comunicazione istituzionale in importanti e autorevoli contesti anche ministeriali, è una sfida.

Definizione, questa, molto usata e anche abusata da una retorica dozzinale.

Però, con il Covid ancora in corso, non può essere considerata una cosa troppo diversa l’idea di promuovere l’azienda del turismo con la leva della qualità.

Il portale sarà, infatti, il motore propulsore di un’interessante iniziativa imprenditoriale ancorata saldamente alla centralità culturale, economica, sociale e morale di quello che i romani definirono Mare Nostrum.

Il nome scelto non è, infatti, casuale: il Mediterraneo è il mare più bello del mondo, secondo i promotori (e anche secondo noi), e deve assumere il ruolo di luogo della bellezza ma anche del riscatto economico di un’area geografica che è stata culla di tutta la civiltà occidentale a sua volta motore propulsore del mondo intero.

Il fondatore Michele Izzo parte dalla grandezza culturale, filosofica, dell’identità.

Sentirsi uomini e donne del Mediterraneo significa appartenere a una storia plurimillenaria: “Amiamo il nostro mare, la nostra terra e la bellezza. Ci piace viaggiare e che le persone intorno a noi siano felici. Vogliamo che tutti possano conoscere i tesori delle nostre coste, la magia delle nostre isole, le tradizioni dei nostri borghi, il buon cibo e il Made in Italy. Tutto nel massimo comfort”.

Il biglietto da visita è eccellente, perché Viaggio Mediterraneo ha lavorato duramente nella fase preparatoria per costruire solidi rapporti con armatori di prestigio e di assoluta affidabilità.

“Con Viaggio Mediterraneo – rivela il fondatore – daremo il nostro apporto per spingere un settore fondamentale per l’economia italiana, europea e dei Paesi che si affacciano, attraverso le loro sponde, sul Mediterraneo. Io e il mio gruppo di collaboratori proveremo a coinvolgere le persone: durante il tuo viaggio nel Mediterraneo vogliamo farti stare bene, farti sognare ad occhi aperti, farti vivere la vacanza con tutti i comfort ma soprattutto farti tornare a casa con la voglia di ripartire subito”.

“Lo faremo – continua Izzo – con lussuosi yacht, velieri, catamarani, barche a vela e barche a motore, che ti porteranno a visitare località estremamente belle. Ovviamente la nostra iniziativa è stata sin dall’inizio costruita anche per offrire una gamma molto varia e variegata di possibilità in modo che la diversa segmentazione della nostra offerta possa essere adattata ad ogni tasca. Proponiamo varie tipologie di barche di ogni tipo e prezzo”.

Al riguardo, aggiungiamo noi, il sito Viaggio Mediterraneo, che vi invitiamo a visitare attraverso i link disseminati nell’articolo, contiene un ricchissimo e indubbiamente bellissimo bouquet di offerte.

Fotografie meravigliose di diverse barche, appartenenti ad armatori di provata esperienza e di uguale credibilità.

Bellissimi sono i paesaggi in cui questi meravigliosi velieri si incastrano, sublimando un’armonia, mentre concretamente interessanti sono le foto che ritraggono gli interni dotati di ogni comfort con bellissime camere da letto, bagni rifiniti, idromassaggi, in un range di velieri che va, per il momento, da 23 a 47 metri, in attesa di nuove proposte che Michele Izzo ci dice arriveranno gradualmente con il trascorrere delle settimane.

Velieri, ma non solo: ci sono le barche che diventano dei veri e propri yatch quando si presentano come dei veri e propri alberghi viaggianti a 5 stelle di una lunghezza pari anche a 100 metri.

Per le tasche più forti e generose, Viaggio Mediterraneo ha a disposizione soggiorni da 1 milione di euro a settimana. Roba da sceicchi!

“Però – ci rintuzza Michele Izzo – nessuno spavento, visto che abbiamo preziose proposte da 380 euro a settimana”.

Le location di questa estate? La Sardegna e la Corsica, su cui Izzo e Viaggio Mediterraneo sfruttano una antica e consolidata conoscenza dei luoghi e delle principali realtà della nautica da diporto.

Prima di tutto le perle della Costa Smeralda: itinerari da sogno da 382 euro in poi a settimana che si muoveranno da Porto Cervo al Golfo del Pevero, da Cala di Volpe a Liscia Ruja, finendo all’Isola di Mortorio, con la possibilità di andare al di là dei confini della Costa Smeralda fino a Porto Rotondo.

Una bellezza naturale, ancestrale e unica è anche quella della Corsica.

I grandi luoghi raggiunti dalle crociere di Viaggio Mediterraneo comprendono la mitica Isola di Cavallo, le Bocche di Bonifacio, Lavezzi, con la possibilità di godere dell’incanto naturale dell’Isola Piana totalmente costituita di sabbia bianca identica a quella presente nelle spiagge dei Caraibi.

Naturalmente i sette giorni consentono una toccata e fuga anche nei grandi luoghi del turismo culturale.

Bonifacio e Ajaccio saranno, per esempio, facilmente raggiungibili per chi lo desidererà, visto che Viaggio Mediterraneo metterà a disposizione altre barche di dimensione più piccole, munite di tender, per gli approdi.

Per il momento ci fermiamo qui, ma vi annunciamo che tra qualche giorno ci soffermeremo su altri itinerari meravigliosi a partire da quelli della Turchia, molto appetibili anche nei mesi successivi all’estate dei Paesi più settentrionali del Mar Mediterraneo.

Ma di questo ci parlerà ancora Michele Izzo, che ispira il lavoro dei collaboratori: il direttore editoriale, la giornalista romana Nadia Sessa, più un gruppo di imprenditori e appassionati di arte, cultura e tradizione, tra cui spiccano i nomi di Lorenzo Del Giacco, Vincenzo Renzo, Tatiana Galkina e Luigi Formisano.