E’ un 48enne l’uomo investito e ucciso lungo la Statale Appia

REGIONALE – Un uomo di 48 anni e’ morto dopo essere stato investito da un’auto lungo la strada statale Appia, all’altezza di San Martino Valle Caudina, al km 248,750, intorno alle 10,30. L’uomo originario di Montesarchio non si e’ accorto in tempo di una Fiat Punto che arrivava a forte velocita’. L’impatto per il 48enne e’ stato fatale. L’uomo alla guida della Punto si e’ subito fermato per prestare i primi soccorsi; ha chiesto l’intervento dei sanitari del 118, che, giunti sul posto, hanno cercato di rianimare il 48enne, ma non c’e’ stato nulla da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri del comando provinciale di Avellino, che hanno sequestrato la Fiat Punto. L’investitore e’ ora indagato per omicidio stradale. Sara’ sottoposto ai test antidroga e alcolemico per stabilire se fosse nel pieno delle sue facolta’ al momento dell’incidente. Provvisoriamente chiusa al transito la corsia di marcia in direzione Caserta e la circolazione e’ deviata da Roccabascerana – San Martino Valle Caudina per la strada statale 265var Fondo Valle Isclero. Sul posto sono presenti anche le squadre Anas.