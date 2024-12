Eccellenza Molise. La Boys Vairano sfiora l’impresa contro il Vastogirardi, ma cede nel recupero e finisce 2-0

Nel recupero della 13ª giornata, rinviata per maltempo, i rossoblù di mister Scalera tengono testa agli uomini di Agnelli, nonostante le assenze e una formazione giovanissima.

VAIRANO PATENORA / VASTOGIRARDI (Pietro De Biasio) – La Boys Vairano di mister Andrea Scalera è uscita sconfitta con onore dal confronto di recupero contro la capolista Vastogirardi, una delle squadre più solide e in forma del campionato, guidata da Luigi Agnelli. Nonostante le numerose assenze che hanno costretto i rossoblù a presentarsi al “Filippo di Tella” con una formazione rimaneggiata, la prestazione è stata di grande intensità e attenzione, dimostrando coraggio e determinazione contro un avversario di alto livello.

Il Vastogirardi è passato in vantaggio già all’8’ minuto con Federico Buglia, ma i ragazzi di Vairano non si sono lasciati abbattere, rispondendo con due grandi occasioni da gol, una per tempo, oltre a qualche altra conclusione che ha impensierito la retroguardia avversaria. L’età media della formazione guidata da Scalera, che non arrivava a 20 anni, ha reso ancora più encomiabile la prova dei suoi giocatori.

La partita sembrava poter riservare una clamorosa sorpresa al 90’, quando un tiro dell’attaccante della Boys è stato salvato sulla linea di porta dalla difesa del Vastogirardi. Tuttavia, la capolista ha dimostrato il proprio cinismo, trasformando la successiva ripartenza nel gol definitivo 0-2, firmato da Andrea Colistra al 92’. Nonostante la sconfitta subita, la Boys Vairano può comunque guardare con fiducia alle prossime sfide. La squadra ha affrontato un avversario ostico, capace di imporsi con un risultato finale di 2-0, ma la prestazione complessiva dei ragazzi rossoblù ha lasciato buone sensazioni.