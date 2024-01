Effettua sorpasso azzardato e uccide maresciallo della Finanza: avvocato sotto processo

Nuova udienza del processo.

TEANO. La drammatica morte di Terenzio Russo, giovane maresciallo della Guardia di Finanza, non è stata certo dimenticata a San Marco di Teano, piccola frazione del comune sidicino, in cui nacque. Russo morì dopo un incidente stradale, nel settembre del 2017, causato, stando alle tesi del pubblico ministero, dal sorpasso azzardato effettuato dall’avvocato Mario Antimo Cristofaro, che ora è sotto processo per omicidio colposo.

Nei giorni scorsi si è tenuta una nuova udienza del procedimento, ora rinviato a febbraio, che vede, appunto, sul banco degli imputati, il noto legale che alla guida della sua Bmw avrebbe travolto la Seat Leon su cui viaggiava il militare. La famiglia della vittima si è costituita parte civile.

A parlare in aula nelle scorse udienze, vari testimoni, tra cui una donna presente al momento dell’impatto.

La donna ha confermato la teoria accusatoria, ovvero che l’avvocato avrebbe compiuto una serie di sorpassi prima di scontrarsi violentemente contro l’auto del maresciallo.

Il maresciallo lasciò, tra l’altro, la giovane moglie ed una bambina di appena pochi mesi. I difensori del legale casertano imputato sono Giuseppe Stellato ed Ernesto De Angelis. Il collegio difensivo che, invece, assiste la vedova e la figlia di Russo, che si sono costituite parte civile, è formato dagli avvocati Giusi Caparco, Fabrizio e Giovanna Zarone.