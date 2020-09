ELEZIONI AL TEMPO DEL COVID. Ecco come bisognerà andare e comportarsi nel seggio il 20 e il 21. Gli obblighi e la scheda elettorale….

Caserta – (pm) Il voto di domenica e lunedì prossimi per le elezioni regionali, le elezioni comunali in alcuni centri e per il referendum confermativo fa sorgere le consuete domande ed incertezze nei votanti, a cui oggi si uniscono le preoccupazioni legate al coronavirus.

A quest’ultimo proposito, non pochi, soprattutto in relazione all’età matura, potrebbero essere indotti ad astenersi dal voto, nel timore del contagio nella situazione di inevitabile promiscuità che si determina nel seggio elettorale, in mancanza di effettive misure di profilassi igienica.

Crediamo, pertanto, di fare cosa utile fornendo ai lettori qualche documentazione attinente che possa prepararli al diritto – dovere che è l’esercizio del voto.

Cominciamo con la scheda di voto relativa alle elezioni regionali: qui sotto il il fac-simile di quella che sarà consegnata ai seggi.

Proseguiamo con la scheda per il referendum e con il quesito referendario

Questo che segue, il prospetto dei candidati alle elezioni regionali

Quelle che seguono sono alcune disposizioni di disciplina del voto in relazione al pericolo di contagio da coronavirus.

Del decreto legge 14 agosto 2020, n. 103, intitolato ” Modalita’ operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020″, mettiamo in evidenza l’articolo 1, sull’inserimento delle schede votate nell’urna: ” In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonché’ assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, l’elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell’urna;

l’articolo 2, sulle sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

e l’art. 3, sull’esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19.

Qui di seguito, infine, il protocollo sanitario si sicurezza siglato tra il ministero dell’Interno e quello della Salute, il quale prevede, tra le altre misure da adottarsi, quella dell’obbligo della mascherina da parte dei votanti.