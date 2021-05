ELEZIONI. Caserta Decide di Giovine vuole “comprare il tuo voto”

CASERTA – “Prosegue con successo la campagna di raccolta fondi del movimento Caserta Decide in vista delle prossime elezioni amministrative, dal titolo estremamente provocatorio, “Compra il tuo voto”. Sappiamo tutti che purtroppo a Caserta così come in molte altre città del Sud Italia esiste e persiste il fenomeno clientelare e della compravendita del voto. Questa campagna di raccolta fondi vuole ribaltare la retorica dominante di questa spinosa questione. Caserta Decide è un movimento che nasce dal basso e che fa della partecipazione dei cittadini, dalle assemblee, le iniziative, alla scrittura del programma politico, e tutte le vertenze sul territorio, il proprio punto cardine di lavoro politico. Per questo abbiamo deciso di lanciare la campagna “Compra il tuo voto”, per dire che anche per pochi spiccioli i cittadini tramite le loro disponibilità economiche possono partecipare alla campagna di crowdfunding sostenendo la costruzione di un progetto politico che sarà presente alle prossime amministrative che tiene conto dei loro bisogni attraverso momenti di partecipazione pubblica, di attivismo e conquista dei diritti per tutti e tutte. E per questo che invitiamo a “comprare il proprio voto” e non a venderlo, intendendo per comprare anche la nuova alternativa che speriamo nasca a Caserta, ribaltando quando fino a oggi accaduto nel corso degli anni”