ELEZIONI COMUNALI A MARCIANISE. Inizia lo spoglio: è già testa a testa tra due candidati

MARCIANISE – È iniziato da circa un’ora lo spoglio delle schede elettorali di Marcianise, Comune chiamato al voto per decretare il nuovo sindaco.

Lo scrutinio è ancora alle battute iniziali; in diversi seggi non è ancora iniziato.

Quel che è chiaro, al momento, è che la sfida si giocherà con ogni probabilità tra i due candidati sindaco Dario Abbate e Antonello Velardi.

Seguiremo lo spoglio live.

NELLA SEZIONE 4 sono (al momento sono state scrutinate 206 schede su 777):

68 i voti per Antonello Velardi

52 per Antonio Tartaglione

45 i voti per Dario Abbate

41 per Alessandro Tartaglione

per Anna Arecchia



per Gaetano Marchesiello;

NELLA SEZIONE 5 sono:

42 i voti per Dario Abbate

41 i voti per Antonello Velardi

per Alessandro Tartaglione

21 per Antonio Tartaglione

per Anna Arecchia

per Gaetano Marchesiello;

NELLA SEZIONE 15 sono (definitivi):

245 i voti per Dario Abbate

242 i voti per Antonello Velardi

86 per Alessandro Tartaglione

81 per Antonio Tartaglione

57 per Anna Arecchia

46 per Gaetano Marchesiello;

9 schede nulle e 11 bianche.

NELLA SEZIONE 23 sono (definitivi):

101 i voti per Antonello Velardi

85 i voti per Dario Abbate

25 per Antonio Tartaglione

23 per Alessandro Tartaglione

17 per Gaetano Marchesiello

15 per Anna Arecchia;

NELLA SEZIONE 29 sono (definitivi):

283 i voti per Dario Abbate

247 i voti per Antonello Velardi

91 per Alessandro Tartaglione

59 per Antonio Tartaglione

58 per Anna Arecchia

43 per Gaetano Marchesiello;

11 schede nulle e 16 bianche.