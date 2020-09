ELEZIONI COMUNALI. CAOS AL SEGGIO. Il presidente avrebbe stracciato la “scheda ballerina”

ARIENZO – Emergono ulteriori particolari sono notizie che abbiamo dato pochi minuti fa, riguardante una scheda elettorale riguardante le elezioni comunali di Arienzo, uscita dal nulla, che ha provocato momenti di altissima tensione (QUI I PRIMI DETTAGLI).

Pare che inavvertitamente il presidente della sezione 6, presso la scuola Crisci, Giovanni Arricale, abbia dato una scheda in più ad una signora, la quale avrebbe votato la prima e portato fuori la seconda. Secondo quanto raccontato da chi ha denunciato la vicenda, il presidente, che giura sulla sua buona fede, ha strappato la scheda in più, invece che aspettare l’arrivo degli uomini dell’arma. La denuncia è stata portata avanti da Alfonso Martone, presentatore della lista Terra Mia – Crisci candidato sindaco. I carabinieri hanno ricostruito la storia ed è stato dato il via libera per riaprire le operazioni di voto.