ELEZIONI COMUNALI. CASAGIOVE. Vozza in vantaggio su D’Angelo

AGG. ORE 12.25 – In questo momento, con ancora alcune sezioni della frazione di Cuccagna, i dati della De Filippo e la scuola elementare Moro in Piazza degli Eroi, anch’essa seggio elettorale, Giuseppe Vozza è in vantaggio su Danilo D’Angelo di 6/7 punti percentuali. Come detto, mancano ancora molti voti importanti che però potrebbero modificare completamente l’attuale situazione.

CASAGIOVE – Danilo D’Angelo è in vantaggio con 473 voti rispetto a Giuseppe Vozza con 288 voti. Spoglio ancora in corso.