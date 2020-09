ELEZIONI COMUNALI. TRENTOLA DUCENTA. Incredibile: 4 voti già contestati tra Michele Apicella e l’elezione a sindaco al primo turno. Il verdetto alla commissione elettorale

Veramente un arrivo al fotofinish rispetto al quorum. A questo punto bisognerà aspettare probabilmente un paio di giorni per il primo verdetto dell’organismo di controllo che, ricordiamo, non riesamina le schede ma verifica che tutti quanti i registri e tutti quanti i verbali siano stati trascritti e riportati in maniera corretta

TRENTOLA DUCENTA – Anche lo spoglio della 18esima sezione è terminato e il verdetto è stato a dir poco complicato: ballano infatti 4 voti per l’elezione sì e l’elezione no al primo turno di Michele Apicella. Si può già ritenere sin da adesso, che con ogni probabilità, ci sarà lo strascico di un ricorso e comunque bisognerà aspettare che la commissione elettorale valuti tutti i verbali e tutti quanti i registri per ufficializzare il risultato.