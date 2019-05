ELEZIONI EUROPEE. Benedetta sia la Brexit che probabilmente, ci conserverà Pina Picierno al Parlamento Europeo. LIVE E SUSPENCE

CASERTA – (g.g.) Prime spigolature. Rispetto all’articolo che abbiamo scritto prima, dobbiamo correggere un dato di contabilità. Mentre mancano 3 sezioni per il voto dei partiti, qualcuna in più ne manca per il conteggio delle preferenze. In questo caso, le sezioni mancanti sono 262. Particolare non da poco rispetto ad un duello importante, quello tra Pina Picierno ed Elena Gentile per la quarta posizione nella graduatoria Pd. Al momento, con queste 262 sezioni da contabilizzare, la Picierno si attesta a 77.613 contro i 77.242 della Gentile, dunque un pò di meno di 400 voti.

Perchè questo duello è importante. Intanto, perchè come già abbiamo scritto nell’articolo precedente, il fatto che il Pd abbia preso a livello nazionale più del 22 e mezzo per cento, potrebbe anche aprire le porte ad un quarto eletto. Dunque, non solo i già sicuri Roberti, Ferrandino e Cozzolino, ma anche una tra la Picierno e la Gentile. E se proprio non dovesse andare bene adesso, l’appuntamento sarebbe rinviato a novembre, quando i parlamentari europei appena eletti in Gran Bretagna, abbandoneranno Strasburgo e Bruxelles, in coincidenza dell’esecuzione materiale della Brexit.

La redistribuzione dei seggi tra gli altri 26 paesi dell’Unione, attribuisce all’Italia altri 3 posti. Siccome i partiti che hanno superato lo sbarramento sono solo 5, c’è un’altissima possibilità che il Pd conquisti un altro seggio e se proprio il quarto non dovesse scattare oggi per poco, scatterebbe sicuramente a novembre. Questa la situazione al momento, rispetto alla elezione-non elezione di Pina Picierno.