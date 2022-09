ELEZIONI POLITICHE. I nomi di tutti i 370 “fortunati” scrutatori della città capoluogo

In calce il verbale della Commissione elettorale comunale: i 370 saranno impegnati, il prossimo 25 settembre, nei 91 seggi della città di Caserta

CASERTA Nominati i 370 scrutatori che saranno impegnati, il prossimo 25 settembre per le elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento, nei 91 seggi distribuiti nella città di Caserta. Oltre a questi primi 370, altrettanti sono stati nominati quali supplenti. Pubblichiamo in calce il verbale n. 3 della commissione elettorale comunale con tutti i nomi dei prescelti.