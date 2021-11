ELEZIONI PROVINCIALI. TUTTI I NOMI DEL PD Lista unica per il candidato presidente Antonio Mirra. Ecco i 16 aspiranti consiglieri dem

Il sindaco di Santa Maria Capua Vetere sarà l’unico dei tre papabili alla presidenza della Provincia, ad essere sostenuto da un unico elenco di candidati al Consiglio

CASERTA (rita sparago) Il grosso del lavoro è stato fatto anche se alcuni partiti ancora sono alle prese con il completamento delle liste dei candidati al consiglio provinciale (vedi Forza Italia e Lega). Ieri abbiamo pubblicato i 32 nomi degli aspiranti consiglieri che, divisi nelle due liste “La Provincia al Centro” e “Caserta al Centro” sosterranno il candidato presidente Giorgio Magliocca. Per il presidente della Provincia uscente sono due gli elenchi a supporto e due liste saranno anche quelle del candidato presidente del centrodestra Stefano Giaquinto (una lista per Fratelli d’Italia ed una seconda con i candidati di Forza Italia e Lega).

Chi, invece, sarà sostenuto da un’unica lista, quella del Partito democratico, è Antonio Mirra. Ed ecco i sedici candidati dem al consiglio provinciale: Capraro Mariangela, Cesaro Paolo, Cioffi Stefano Antonio, Corvino Gianluca, De Chiara Tiziana, Donisi Matteo, Fabiano Maria Grazia, Falcone Carloantonio, Guida Vincenzo, Landolfi Alessandro, Lettera Salvatore, Marcigliano Ciro, Nazaria Maria, Tagliafierro Imperia, Tagliafierro Pasqualina, Vagliviello Giovanni.

“Ringrazio tutti i candidati per essersi resi disponibili a partecipare ad una grande battaglia elettorale per recuperare al buon governo anche la provincia di Caserta, unico anello che ancora manca alla nostra filiera istituzionale. Con Mirra presidente – ha spiegato il segretario provinciale del Pd, Emiddio Cimmino – esprimiamo la candidatura più autorevole di un campo largo e progressista ed avremo, sicuramente, il presidente di tutti i sindaci di Terra di lavoro, con la sua capacità di rappresentanza inclusiva che saprà mettere in campo”.