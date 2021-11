ELEZIONI PROVINCIALI Giovanni ‘o massiccio: pronto a “saccheggiare” il Partito democratico. C’è spazio per tutti, c’è voglia di centro, di una stagione nuova

Il consigliere regionale deluchiano apre le porte del suo movimento: il nome di Giorgio Magliocca quale candidato alla presidenza della Provincia non è mai stato negoziabile

CASERTA Giovanni Zannini aveva chiaro da tempo il nome di colui che sarebbe stato il candidato alla presidenza della Provincia di Caserta. Personificazione del gruppo dei “Moderati” in Terra di Lavoro, il consigliere regionale non avrebbe ceduto davanti a nessun nome che gli venisse proposto dal Partito democratico che, alla fine, ha designato il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra quale candidato dem alla presidenza dell’Ente.

Ma anche se il Pd avesse indicato Carlo Marino, la risposta di Zannini sarebbe stata identica: “Giorgio Magliocca è il nostro candidato, questo è un impegno non negoziabile”.

Probabilmente la sua risposta deriva da tutto il “lavorio” fatto negli ultimi mesi, dai contatti e dai colloqui tra il governatore della Regione Campania, lo stesso Zannini e Magliocca, ovviamente. Un impegno sottoscritto in una di quelle circostanze; di conseguenza, anche se il Pd avesse avuto quale asso nella manica un sindaco “fortissimo”, questi non avrebbe mai ottenuto il placet dei Moderati, di Noi Campani e di Italia Viva.

“La nostra è stata una scelta di non subalternità – ha sottolineato, poi, l’assessore regionale renziano Nicola Caputo nel corso della conferenza stampa di stamattina all’hotel Europa -. Il nostro è un laboratorio politico autonomo, distinto e distante dal Pd e distinto e distante dal centrodestra”. Insomma, da parte degli intervenuti parole forti, di netta separazione dal Partito democratico, alleato nelle appena concluse elezioni amministrative ma che si appresta a non esserlo più in vista delle Politiche del 2023. Nascerà dunque un polo di centro, un polo di moderati che sono pronti ad accogliere i delusi, da qualsiasi parte questi provengano. Un concetto, questo, ribadito più volte da Giovanni Zannini che si è detto pronto ad accogliere i delusi ed i transughi, da qualsiasi parte arrivino. Il consigliere regionale, entusiasta della propria scelta, probabilmente crede di avere già la vittoria in tasca. Ma di sicuro né Mirra, né Giaquinto sono pronti a permettere la rielezione di Magliocca che, ricordiamolo, è sempre stato un uomo del centrodestra, con Alleanza nazionale prima e Forza Italia, poi.

“Dopo aver fatto un in bocca al lupo a Mirra e a Giaquinto, ribadisco che noi lavoriamo nel segno della collaborazione e della filiera istituzionale. Caserta si afferma oggi quale laboratorio politico all’interno della Regione Campania. C’è voglia di centro – ha sottolineato Zannini -, di una stagione nuova. E noi siamo pronti a dialogare con chi non ha digerito la scelta di Mirra”. Probabilmente inizieranno a dialogare anche con Marcello De Rosa, sindaco di Casapesenna autocandidatosi alla presidenza dell’Ente, ma scartato a priori proprio dal Pd. Zannini è convinto che De Rosa non sarà l’unico a decidere di lasciare i dem. Caputo, dal canto suo, ha messo in evidenza i dati delle ultime elezioni amministrative. “Italia Viva, i Moderati, Noi Campani: tutti abbiamo ottenuto un ottimo risultato in termini di preferenze. Ora, se nella coalizione 3 gruppi su 4 hanno preso una decisione, allora il Pd avrebbe dovuto starci a sentire”. Il messaggio è chiaro: l’alleanza di centrosinistra è oramai divisa e chissà poi quali saranno le ripercussioni nelle singole amministrazioni comunali. Cosa faranno Moderati, Noi Campani e Iv: resteranno alleati del Pd?