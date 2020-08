ELEZIONI REGIONALI. Uno per uno, i 32 nomi dei candidati del centrodestra. Liste Forza Italia, Lega, FdI e civica Caldoro

CASERTA – Abbiamo appena terminato l’articolo dedicato alla candidata di Forza Italia al consiglio regionale della Campania Chiara Colella.

Per cui, ci agganciamo direttamente alla notizia per completare i nomi ufficiali che correranno per gli Azzurri in provincia di Caserta:

Massimo Grimaldi, Carinola

Giuseppe Tamburro, Caserta

Silvestro Nacca, Curti

Luigi Perfetto, Trentola Ducenta

Amelia Forte, Sessa Aurunca

Maria Marino, Casaluce-Aversa

Carmen Russo, Maddaloni- Valle di Suessola

Gerardo De Rosa, Piedimonte Matese

LISTA CALDORO:

Davide Barba,

Luigi Cobianchi (quota Udc)

Maria Daniela Cucco, S. Maria C.V.

Giuseppe Emilio Di Tella, Casal di P.

Luciano Fatigati (sindaco Tora e Piccilli)

Emilio Pagliaro

Nicoletta Pomposo, Caserta

Stefania Serao

FRATELLI D’ITALIA

Carmen Russo, Caserta-Castel M.

Alfonso Piscitelli, Santa Maria a Vico-Arienzo

Gimmi Cangiano, Villa di Briano

Alfonso Oliva, Aversa

Giuseppe Mariniello, Lusciano

Gabriella Santillo, S.Maria C.V.

Damiano De Rosa, sindaco Prata Sannita

Lucia Cerulo, S. Cipriano

LEGA

Gianpiero Zinzi, Caserta-Marcianise

Antonella Piccerillo, Macerata C.-Cancello Ar.

Nicla Virgilio, Aversa

Carmela Del Basso, Capua

Michela Visone, Alife

Michele Martucci, Castel Volturno

Antonio Luise, Castel Volturno

Francesco Paolino, San Prisco