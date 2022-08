ELEZIONI. TUTTI I CANDIDATI DELLA LEGA. Ecco dove correrà Giampiero Zinzi

CASERTA (g.g.) – Virtualmente definita la struttura delle candidature della Lega nei collegi plurinominali proporzionali e uninominali maggioritari di Camera e Senato.

A Caserta, il capolista sarà, come largamente previsto, Giampiero Zinzi, che cercherà di portare la Lega ad una percentuale sufficiente a far scattare il seggio. Operazione non semplicissima , ma neppure impossibile, come vi spiegheremo nei prossimi giorni.

Qualche modifica rispetto alla giornata di ieri si è registrata sia nel proporzionale che nel maggioritario. Pina Castiello, ex sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, con delega per il Mezzogiorno, passerà dalla Camera, dov’è stata deputati negli ultimi quattro anni e mezzo, al Senato.

Sarà, infatti, la candidata nel collegio maggioritario uninominale di Torre del Greco e di tutta l’area molto popolosa di Napoli Sud comprendente anche Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Sorrento eccetera.

Tornando al proporzionale, il capolista a Napoli 1 alla Camera dei deputati sarà il consigliere regionale Severino Nappi, mentre l’ugualmente uscente da Montecitorio Cantalamessa guiderà, da aspirante traslocante a palazzo Madama la lista della Lega nel collegio senatoriale che raggruppare le province di Salerno, Caserta, Avellino e Napoli, con ripartizione proporzionale.

Per quanto riguarda, infine, gli altri collegi maggioritari, la Donnarumma correrà nel collegio di Acerra, mentre ad Eboli, dove sembrava destinata, in un primo momento Pina Castiello, scenderà invece in campo il terzo consigliere regionale candidato cioè “l’indigeno” Pierro.