CASERTA – Ha sorvolato diverse città della provincia, partendo da Caserta, fino a toccare Santa Maria Capua Vetere, Curti e l’agro Aversano. Pare che in queste ore un elicottero delle forze dell’ordine stia girando su tutta la provincia.

Non è ancora chiaro il motivo di questa operazione ma si può ritenere, visto che già settimana scorsa un velivolo si era librato in cielo, che ci siano delle indagini in corso di una certa rilevanza.