Emanuele ed Alessia, il sogno di sposarsi anche se giovanissimi. Stava lavorando alla loro casa

23 anni lui, 19 lei. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto non c’era già nulla da fare





CASTEL VOLTURNO – Si tratta di Emanuele D’Asta, il giovane originario di Napoli, che ha perso la vita cadendo da un solaio nella casa che stava costruendo a Baia Verde, frazione di Castel Volturno, a causa di un tragico incidente domestico. Il solaio della sua casa è crollato durante alcuni lavori di ristrutturazione. Emanuele stava sistemando l’abitazione che avrebbe condiviso con la sua promessa sposa di 19 anni, Alessia. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il crollo, ma il giovane è stato estratto senza vita dalle macerie dai Vigili del Fuoco. I soccorsi non hanno potuto fare nulla, e il suo cuore aveva già smesso di battere. Un sogno spezzato per lui e la fidanzata.