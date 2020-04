EMERGENZA CORONAVIRUS. La DHI dona un ventilatore polmonare per la Terapia intensiva all’ospedale di CASERTA

Un gesto che speriamo possa aiutare a salvare delle vite e che possa spingere all’emulazione da parte di altre società che sono capaci di portare a termine tale spesa

CASERTA – Ha voluto scriverle per ringraziare la Dhi e i suoi lavoratori, il commissario straordinario dell’ospedale di Caserta Carmine Mariano. Ed è questa la lettera per dimostrare l’apprezzamento e la gratitudine per ciò che la ditta dei rifiuti ha fatto in questi giorni di grande emergenza.

La società del gruppo Di Nardi ha deciso di donare all’ospedale di Caserta un ventilatore per la terapia intensiva, strumento necessario in questo grave periodo.

Un gesto che speriamo possa aiutare a salvare delle vite e che possa spingere all’emulazione da parte di altre società che sono capaci di portare a termine tale spesa.