Ennesimo colpo nell’area residenziale: auto depredata

Il raid ieri sera.

LUSCIANO. Banditi in azione, ieri sera, in via Giosuè Carducci, una delle strade della zona residenziale di Lusciano. A denunciare l’accaduto, sui social, è lo stesso proprietario dell’auto depredata. I malviventi hanno rotto il finestrino per razziare gli oggetti posti al suo interno. Stando alle numerose testimonianze dei residenti della zona, nelle ultime giornate molte altre auto sono state depredate anche in via Leopardi ed in via Parini.