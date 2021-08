Enorme incendio tra Capua e Bellona. Vigili del fuoco bloccati da altri roghi nel casertano

CAPUA – Un vasto quanto improvviso incendio è stato registrato in questi minuti a Bellona, nella strada che Triflisco porta al centro più importante della zona, Capua. Un rogo come tantissimi quelli che stanno mettendo in difficoltà il nostro Paese e la provincia di Caserta.

L’incendio ha colpito una vasta area, alimentato sicuramente dal gran caldo di queste ore. I cittadini hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco. I caschi rossi hanno già recepito l’allarme, ma attualmente sono oberati di lavoro, costretti a correre in ogni lato della provincia di Caserta per sedare roghi e fiamme. Il rischio, quindi, è che l’incendio tra Capua e Bellona possa essere controllato in ritardo a causa di una situazione al limite del dramma in tutta Terra di Lavoro.