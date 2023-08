Esce dal carcere con un permesso e rientra carico di droga, beccato dalla Polizia Penitenziaria

Agenti scoprono cocaina, hashish e crack, per un peso complessivo di oltre 220 grammi, nel carcere di Carinola

CARINOLA – Blitz della polizia penitenziaria: agenti scoprono cocaina, hashish e crack per un peso complessivo di oltre 220 grammi, nel carcere di Carinola. È il risultato dell’operazione svolta dalla polizia penitenziaria unitamente al reparto cinofili proveniente da Avellino nei confronti di un detenuto rientrato nel penitenziario in seguito ad un permesso premio.

Lo rende noto il segretario regionale dell’Osapp Vincenzo Palmieri, che commenta: “Come sindacato più volte abbiamo denunciato questo fenomeno dilagante di introduzione non solo di droga ma anche di telefoni cellulari che attraverso l’uso illegale consente contatti con ambienti esterni per la gestione di affari illeciti. Occorrono urgenti contromisure normative che prevedono inasprimento sanzioni disciplinari e conseguenti trasferimenti in circuiti fuori regione” per i detenuti che si rendono responsabili di tali condotte “mentre nello stesso tempo concedere per merito benefici a chi non viola le regole penitenziarie nel rispetto della Costituzione.

Come sindacato insisteremo come sempre verso i vertici amministrativi e politici affinché dedichino più tempo alla Polizia Penitenziaria e ai problemi del carcere e tutto ciò che è in esso” conclude.