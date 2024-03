Esce dalla casa del Grande Fratello per l’ultimo saluto al suocero a CASTEL VOLTURNO

Non è ancora chiaro se temporaneamente o definitivamente

CASTEL VOLTURNO – Mario Giamminelli, suocero di Marco Maddaloni, è scomparso a 76 anni. Maddaloni, inquilino della casa più spiata d’Italia, è stato avvertito del lutto che lo ha colpito e ha deciso di abbandonare (non è ancora chiaro se temporaneamente o definitivamente) il Grande Fratello per raggiungere la moglie e il resto della famiglia a Castel Volturno.

Qui, al Tempio Mater, il suocero è stato cremato intorno alle 12 di oggi. Marco Maddaloni ha espresso così il suo dolore:

“Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace “On” Mario”.