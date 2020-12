Esce oggi il videoclip de “Il cielo blu di Napoli” di Sal da Vinci. La REGGIA di CASERTA vera “protagonista” di una bellissima favola borbonica

CASERTA – Esce oggi, martedì 22 dicembre, il videoclip che accompagna il nuovo singolo di Sal Da Vinci ‘Il Cielo Blu di Napoli’ che, su concessione del Museo Reggia di Caserta/Mibact e con il supporto di Scabec SpA, la società in house della Regione Campania per la valorizzazione e promozione dei Beni Culturali, è ambientato in uno dei siti monumentali più visitati al mondo e patrimonio Unesco: la Reggia di Caserta.

Questo simbolo di eccellenza italiana di architettura e decorazione offre un effetto scenografico di grande impatto, sia per le sale degli appartamenti reali, sia per le opere d’arte, i rilievi e gli affreschi che sembrano esplodere nei colori e prendere vita. Nel video i protagonisti, un principe e una principessa della metà del ‘700, vivono una favola d’amore borbonica, ma infinita e indefinita, che attraversa il tempo, quasi come se si trattasse di un’illusione nostalgica nella mente di Sal. I due innamorati danzano sulle note di un valzer viennese in luoghi unici, sia storici che moderni, spostandosi dal Teatro di Corte Reggia di CASERTA, progettato e realizzato da Vanvitelli, ad alcune delle location più suggestive di Napoli, come i Quartieri Spagnoli, Castel dell’Ovo, la Galleria Umberto I, ma anche al Centro Direzionale.