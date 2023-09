IL PRETE ESORCISTA È LA 13ENNE. La Procura chiede una pena più pesante per Don Barone: “C’è stata anche violenza sessuale”

Al processo in corte di Appello c’è stata la requisitoria del Procuratore generale. Per i genitori, condannati anche loro in primo grado, richiesta la conferma della sentenza di primo grado

CASAPESENNA – Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli ha chiesto la conferma della condanna nei confronti di don Michele Barone, il prete di Casapesenna, condannato a 12 anni di carcere per maltrattamenti, stalking e lesioni ai danni di una tredicenne durante esorcismi non autorizzati dalla Curia.

La pubblica accusa non solo ha chiesto la conferma della sentenza già emessa dal tribunale di Aversa Napoli Nord, per gli stessi capi di imputazione ma anche la condanna per il reato di violenza sessuale, per il quale era stato assolto in primo grado contrariamente a quella che era stata la richiesta del pubblico ministero. Per questo motivo la richiesta formulata dalla procura generale è stata di 14 anni e mezzo.

La richiesta di condanna per questo reato sarebbe scaturita a seguito della testimonianza delle parti civili, riascoltate in aula durante il processo.

Per i genitori della giovanissima vittima, Cesare Tramontano e Lorenza Carangelo, rispettivamente condannati a quattro anni e 5 mesi e 4 anni in primo grado, è stata richiesta la conferma della pena.

I giudici della Corte di Appello di Napoli emetteranno sentenza tra qualche settimana. Tra sette giorni, invece, parola agli avvocati difensori per le loro discussioni.