TEANO – E’ esplosa in località San Giulianeta, la condotta dell’acquedotto Eni che trasporta l’acqua in molti centri della provincia di Caserta. Il guasto, che si è verificato con lo scoppio di un raccordo, allagando la carreggiata della strada provinciale che collega Teano alla statale Appia, sta causando diversi disagi nelle case dei cittadini con la mancanza di acqua. I tecnici si sono già portati sul posto per intervenire e riparare il danno.