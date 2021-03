Estorsione ai danni di un imprenditore. Condannato 35enne

ARIENZO – Nella tarda serata di ieri, a Durazzano, in esecuzione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, i carabinieri della stazione di Sant’Agata de’ Goti (Bn), dopo averlo rintracciato, hanno proceduto ad arrestare un pastore 35enne di Durazzano, nel beneventano, già noto ai militari per i suoi trascorsi penali.

L’uomo è stato riconosciuto responsabile del reato di estorsione, commesso tra marzo e aprile 2018 nel territorio di Arienzo ai danni di un imprenditore locale e per il quale, il 9 aprile 2018, era stato precedentemente arrestato in flagranza dalla Polizia di Caserta, mentre intascava una tangente di 4mila euro.

Il 35enne, pertanto, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Benevento, dove dovrà scontare la pena di 3 anni, 3 mesi e 26 giorni di reclusione per i reati di estorsione continuata.