Estorsione per conto del clan: Della Corte condannato a 14 anni

CASAL DI PRINCIPE– (gv) Condannato a 14 anni per estorsione a nome del clan dei Casalesi, gruppo Schiavone. É questo il verdetto depositato dal tribunale di Napoli Nord per Giovanni Della Corte agli arresti domiciliari per questo reato. Il 53enne difeso dall’avvocato Giuseppe Stellato, secondo l’accusa avrebbe chiesto la tassa della tranquillità per le feste di Natale ad un noto imprenditore, G. S., insieme ad altri esponenti del gruppo camorristico, già condannati. La somma richiesta dal clan era di 1000 euro per ogni mese di dicembre.