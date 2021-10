CARINARO/TEVEROLA – Sei persone sono state condannate nell’ambito di un’inchiesta sulle estorsioni a commercianti ed imprenditori di Teverola e Carinaro da parte del gruppo Di Grazia del clan dei casalesi. 4 anni e 8 mesi per Paolo e Riccardo Di Grazia, tre anni e 4 mesi per Salvatore Di Domenico, 2 anni e 8 mesi per Luciano Cantone, 6 anni per Francesco Di Grazia e 5 anni e 6 mesi per Mario Sacco. La sentenza è stata emessa al termine del processo con rito abbreviato.