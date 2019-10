GRICIGNANO DI AVERSA – I Carabinieri del locale Comando Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di evasione, M.E., 47enne del posto. L’uomo, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato rintracciato sulla pubblica via in assenza di qualsiasi autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria. L’arrestato è stato nuovamente sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.