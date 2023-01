Evade dai domiciliari e si reca in Comune dove dà in escandescenze e distrugge gli uffici: condannato

Sei mesi di reclusione per il 43enne Armando Fava che nel corso degli ultimi anni si è reso protagonista di altri episodi similari. Anche alla Villa del Sole.

SAN TAMMARO. Sei mesi di reclusione per evasione dagli arresti domiciliari. Armando Fava, 43enne di San Tammaro, è stato condannato ieri dalla corte d’Appello di Napoli. Fava, già noto alle cronache giudiziarie, lo scorso ottobre pensò bene di lasciare la sua abitazione, dove scontava già una pena ai domiciliari per rapina, per recarsi in Comune. Qui si introdusse in un ufficio e, dando in escandescenze, iniziò a danneggiare tutto ciò che gli si poneva davanti. Il 43enne nel corso degli anni si è reso protagonista di vari episodi simili (anche alla Villa del Sole).