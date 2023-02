Evade dai domiciliari per andare a partorire: assolta

Al controllo dei carabinieri, presso la sua abitazione dove era ristretta agli arresti domiciliari, non fu trovata in casa così i militari la denunciarono per evasione

ROCCAMONFINA – Agli arresti domiciliari va in ospedale per partorire e viene denunciata per evasione: assolta. La giovane, in attesa, al presentarsi dei primi dolori si recò in ospedale dove poche ore dopo diede alla luce un bambino. Al controllo dei carabinieri, presso la sua abitazione dove era ristretta agli arresti domiciliari, non fu trovata in casa così i militari la denunciarono per evasione. Dalla vicenda nacque un processo che si è concluso nei giorni scorsi con l’assoluzione dell’indagata. Il giudice, accogliendo la tesi del difensore ha assolto la donna, Anna Maria Di Petrillo, per non aver commesso il fatto.