Evade i domiciliari e viene sorpreso dai carabinieri nel letto dell’albergo con l’amante

VITULAZIO – E’ stato sorpreso ed arrestato, in flagranza di reato, dai carabinieri della stazione di Vitulazio, competenti per territorio, in una stanza di un albergo di un paese dell’Agro Caleno.

Era in compagnia di una donna con la quale intratteneva, da qualche tempo, una relazione segreta. Antonio Nespoli, classe 81, bellonese, oggi è sottoposto alla convalida dell’arresto attraverso la formula della direttissima, davanti al giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

I carabinieri hanno fatto irruzione nella camera dall’albergo mentre la coppia era appassionatamente impegnata a scambiarsi effusioni, ha bloccato e arrestato l’uomo.

E’ accaduto ieri sera in un albergo della zona. L’uomo si trovava agli arresti domiciliari perché coinvolto in una indagine contro lo spaccio di droga.