Ex consigliere comunale vittima del Covid. Dolore e lacrime per l’ultimo saluto a Nicola Cristiani

Tanti i messaggi di cordoglio

GRICIGNANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Tanto dolore alla benedizione della salma al cimitero cittadino di Nicola Cristiani, rimasto vittima del Covid. Tanto il dolore dei cittadini, delle istituzioni locali, degli amici dei colleghi e dei clienti delle Poste Italiane, che non hanno potuto salutarlo in Chiesa per l’ultima volta, ma lo hanno fatto sui social pubblicamente testimoniando l’affetto e la stima per un bravo uomo, un onesto cittadino, ex assessore e consigliere comunale candidato anche alle ultime elezioni comunali. Da diversi anni lavorava all’ufficio postale di Gricignano di Aversa. Lascia la moglie Maria Urbino e le due figlie Lia e Giusy. Ecco tra i più commoventi addii per l’amico Nicola

“Non me ne vogliate, ma l’ufficio postale non sarà mai più come prima. Sentite condoglianze alla rispettata famiglia Nicola Cristiani ciao Signor Nicola: unico, umile, disponibile, simpatico, gentile, solare, una persona con tanti aggettivi meravigliosi”;

“Quando entravo in posta avevi sempre la stessa frase pronta “Enza ci sta Lorenzino il fratellino” e quante risate sulle elezioni, su chi votare, avevi sempre la battuta pronta ed il sorriso stampato sul tuo viso, oggi se ne è andato una delle persone più umili e solari che abbia mai incontrato nella mia vita. Ciao Nick buon viaggio, sappi che non verrai mai dimenticato!! “;

“Non ci sono parole…..ma mi consola il pensiero che Dio riserverà a te un posto degno del tuo operato ….mi mancherai tantissimo ….non ti dimenticherò mai ..sentite condoglianze alla famiglia”;

“Sempre sorridente, gentile e disponibile. Non ho altre parole, non ci sono parole… Quest’anno sembri non passare più e ai suoi ultimi giorni ci sta colpendo sempre più nell’anima.

Oggi ci ha lasciato Nicola, un uomo umile, un uomo sempre sorridente, sempre a disposizione.

Gricignano ha perso un’altra persona meravigliosa. Mi stringo al dolore della Famiglia Cristiani alla quale porgo le mie più sentite condoglianze, vi abbraccio forte.

Ciao Nicola, resterai sempre nei miei ricordi. “