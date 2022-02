Ex maresciallo dei carabinieri indagato per pedopornografia

TEANO – Rivelazione choc al processo per la morte di Serena Mollicone. Il pm Maria Carmen Fusco e il vicebrigadiere dei carabinieri Luigi Giobbe, chiamato a deporre in udienza per aver analizzato i file di immagini presente nella memoria del telefonino sequestrato all’ex maresciallo Franco Mottola, hanno rivelato alla corte d’assise che l’ex comandante della caserma di Arce, accusato dell’omicidio di Serena, e’ finito sotto indagine anche per il reato di pedopornografia. Il procedimento, avviato dalla procura di Napoli (perche’ Teano, il comune di cui e’ originario Mottola, e’ in Campania), e’ ancora in corso. Durante le indagini, per fare chiarezza sulla morte di Serena, infatti, sono state rinvenute delle immagini del telefono dell’ex comandante ritenute dalla procura a sfondo pedopornografico.