Facebook, WhatsApp ed il ritorno della “bufala” del portachiavi

L’ennesima bufala messa in atto da ladri professionisti, per cui si consiglia di evitare di divulgare e diffondere messaggi di questo tipo

CASERTA – In molti in queste ore hanno ricevuto tramite Facebook o tramite Whatsapp un messaggio che invita a fare attenzione a fantomatici portachiavi che alcune persone distribuirebbero gratuitamente presso i parcheggi o i distributori di carburante.

Il testo recita: “Attenzione in questi giorni vengono distribuiti gratuitamente dei portachiavi da agganciare all’interno della vostra auto; le persone ve li offrono gratuitamente presso i parcheggi o i distributori di carburante. Non accettateli, essi contengono un microchip all’interno dei gadget. Questi delinquenti poi vi seguono fino a casa e vengono a conoscenza dei vostri movimenti per effettuare intrusioni e furti. Secondo la polizia si tratta di bande di rumeni. Divulgare per la sicurezza, anche ai vostri parenti”.

Tra l’altro anche il mittente potrebbe essere attendibile, in quanto si parla di un comunicato della Questura, che però, invece, non ha emesso nessun comunicato al riguardo.

Si tratta di una bufala, vecchia almeno un decennio, messa in atto da ladri professionisti, per cui si consiglia di evitare di divulgare e diffondere messaggi di questo tipo