“Fake mozzarella” in vendita sul web. Scattano i controlli

CASERTA – E’ il web la nuova frontiera dei ‘furbetti’ della falsa mozzarella Dop. Lo confermano i dati dell’attivita’ di vigilanza del Consorzio di Tutela della mozzarella di Bufala Campana Dop, che ha messo in campo una vera e propria task force per scovare le frodi on line, in collaborazione con le forze dell’ordine e l’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) del ministero delle Politiche agricole. Nel corso del 2019 i controlli effettuati dal Consorzio sul web contro le “fake mozzarelle” sono stati 1218, facendo registrare un aumento del 45% rispetto all’anno precedente, a testimonianza di quanto sia strategico il variegato mondo della vendita online. L’attivita’ ispettiva ha interessato le piattaforme piu’ utilizzate (Alibaba, Ebay e Amazon) ma anche i social media piu’ popolari (Facebook e Instagram innanzitutto). I casi piu’ diffusi che sono stati riscontrati riguardano l’utilizzo improprio del marchio “mozzarella di Bufala Campana”: dall’imitazione, che ha come effetto il fenomeno dell’evocazione fraudolenta, fino agli episodi piu’ gravi di contraffazione del marchio stesso e del prodotto. Delle 18 operazioni congiunte con l’Icqrf e le forze di polizia, ben 11 sono partite proprio dal monitoraggio del web, pari al 61%.